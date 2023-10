Pioneers Vorarlberg hat gegen HC Bozen ein Heimsieg eingeplant

Die BEMER Pioneers Vorarlberg sind bereit, das Eis zum Beben zu bringen, wenn sie am kommenden Dienstag den HCB Südtirol empfangen. Die Spannung liegt in der Luft, denn beide Teams haben in dieser Saison bereits für Schlagzeilen gesorgt. HCB Südtirol in ungewohnter Position Die Bozener hatten einen schwierigen Start in die Saison und mussten bereits einen Trainerwechsel verkraften. Doch das bedeutet keineswegs, dass sie unterschätzt werden sollten. Im Gegenteil, sie werden mit aller Macht versuchen, ihre Formkurve zu verbessern und sich gegen die Pioneers zu behaupten. Das macht sie zu einer gefährlichen Mannschaft, die man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen darf.

Pioneers schwimmen auf Erfolgswelle

Die Pioneers hingegen haben mit einem perfekten 6-Punkte Wochenende Rückenwind. "Das war eine lange, kräftezehrende Busreise. Jetzt gilt es den Körper wieder in die Spur zu bringen um für Bozen morgen bereit zu sein. Die Südtiroler hatten einige sehr gute Partien dabei, sie haben lediglich ihren Scoring-Touch noch nicht gefunden. Das wird eine enge Partie morgen." verrät Yannik Lebeda im Pre-Game Interview.



Die Pioneers haben bewiesen, dass sie sich in der Offseason stark verbessert haben und sind bereit, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Mit einer beeindruckenden Offensivpower und einer soliden Defensive haben die Vorarlberger bereits gezeigt, dass sie in dieser Saison zu Großem fähig sind.



Also sichert euch eure Tickets und seid dabei, wenn die Pioneers und der HCB Südtirol aufeinandertreffen. Es wird ein Eishockey-Spektakel, das ihr nicht verpassen dürft. Lasst uns gemeinsam die Halle zum Beben bringen und unsere Mannschaft zum Sieg jubeln! Seid dabei und erlebt Eishockey at its best!



BEMER Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol

Dienstag, 3. Oktober, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle, Feldkirch

Tickets fürs Spiel: https://ticket.pioneers.hockey/events