Pioneers Vorarlberg haben gegen Linz drei Punkte im Visier

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor einem aufregenden Wochenende, da sie sowohl am Freitag als auch am Sonntag gegen Topteams antreten werden. Am Freitagabend werden die Black Wings aus Linz in der Vorarlberghalle erwartet, während es am Sonntag zu einem Auswärtsspiel gegen den amtierenden Meister Salzburg kommt. Besonders spannend ist, dass das Spiel in Salzburg live von Puls24 übertragen wird.



BW Linz zu Gast im Ländle

Das Spiel gegen die Black Wings aus Linz verspricht ein packendes Duell zu werden. Beide Teams bestritten zum Saisonauftakt zwei enge Partien mit demselben Ergebnis: 1 Sieg und 1 Niederlage. Beflügelt vom 2:0 Shutout Heimsieg und mit dem Heimvorteil im Rücken werden die Pioneers alles geben, um die Punkte in Vorarlberg zu behalten. „Linz hat einige hochtalentierte Stürmer. Für uns wird es entscheidend sein, in der Defensive hart und möglichst fehlerfrei zu arbeiten.“ so Headcoach Stanley zum bevorstehenden Duell.