Pioneers Vorarlberg fordert Rekordmeister KAC im Viertelfinale

Die Spannung steigt, die Geschichte schreibt sich neu: Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor ihrem allerersten Playoff-Spiel in der Vereinsgeschichte und treffen dabei auf keinen Geringeren als den österreichischen Rekordmeister EC-KAC. Eine Herausforderung von epischen Ausmaßen erwartet die Pioneers, denn der KAC, als Tabellenführer nach dem Grunddurchgang, hat die Pioneers als seinen Viertelfinalgegner selbst ausgewählt.



David gegen Goliath: Die Pioneers stellen sich der Playoff-Herausforderung

Die best-of-7 Serie startet bereits am kommenden Sonntag in Klagenfurt, und die Pioneers sind gewillt, ihre Spuren in den Annalen des österreichischen Eishockeys zu hinterlassen. Doch der Weg zum Erfolg ist mit Hindernissen gepflastert. Der KAC, das einzige Team der ICE Hockey League, das die magische 100-Punkte-Marke überschritten hat, stellt einen formidablen Gegner dar. Mit 183 erzielten Toren präsentieren sie sich als die beste Offensive der Liga und lassen mit nur 104 Gegentoren eine beeindruckende Defensive erkennen.