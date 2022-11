Pioneers Vorarlberg fordert Meister EC RB Salzburg

Das Schlusslicht will gegen den starken Gegner Punkten.

Ganze vier Wochen mussten wir in Vorarlberg auf erstklassiges Live-Hockey verzichten. Morgen meldet sich die Vorarlberghalle mit einem echten Kracher zurück: Der amtierende Meister und Champions Hockey League Achtelfinalist RB Salzburg duelliert sich mit den BEMER Pioneers Vorarlberg.



2. Duell innerhalb kürzester Zeit

Die Pioneers traten vor nur 10 Tagen in der Eisarena Salzburg gegen die erfolgreichste österreichische Hockeymannschaft der vergangenen Jahre an. Die Salzburger strauchelten gegen den Liganeuling nur in den ersten 20 Minuten (2:1), danach wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten klar mit 6:1. Dies war jedoch der letzte Sieg der Bullen, danach folgten drei Niederlagen in der Liga und das Aus gegen Rögle in der Champions Hockey League.