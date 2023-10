Pioneers Vorarlberg feiern Heimsieg gegen den HCB Südtirol

In einem abwechslungsreichen Spiel gewinnen die Stanley-Cracks gegen Bozen mit 5:4. Steven Owre erzielte vier der fünf Treffer.

Die Gäste aus Südtirol begannen ertwartet agressiv, hatten zu Beginn leichte Vorteile. In weiterer Folge fanden die Pioneers dann aber immer besser in die Partie, Michael Pastujov hatte mit einem Stangenschuss Pech. Knappe acht Minuten waren dann absolviert, da gingen die Hausherren in Führung. Owre war zur Stelle und brachte sein Team mit seinem achten Saisontreffer mit 1:0 in Front. Bei diesem Spielstand ging es schließlich auch in die erste Pause.