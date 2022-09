Pioneers Vorarlberg empfängt den Vizemeister

Nächstes Testspiel in der Feldkircher Vorarlberghalle für die Habscheid-Truppe.

Nach der knappen Niederlage gegen die GCK Lions geht es für die BEMER Pioneers Vorarlberg bereits am Freitag mit einem Testspiel gegen die ECDC Memmingen Indians, in der Vorbereitung auf die am 16. September startende ICE Hockey League, weiter.



Der Gegner, der in der vergangenen Saison Vizemeister in der deutschen Oberliga wurde, hat einige neue Spieler verpflichtet und erst ein Vorbereitungsmatch bestritten. Die Indians, die seit Dienstag ihr Trainingslager in der Vorarlberghalle aufgeschlagen haben, absolvierten am Mittwoch ein kurzfristig organisiertes Freundschaftsspiel gegen die GCK Lions.



Die Partie gegen die Pioneers ist für die an vielen Positionen veränderte Mannschaft also der erst zweite Test, nach wenigen Trainingseinheiten. Dennoch sind die Deutschen nicht zu unterschätzen, das weiß man aus den vergangenen Jahren. Die Indians sind in Feldkirch schon fast ein Traditionsgegner in der Pre-Season.