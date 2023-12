Pioneers Vorarlberg brauchen unbedingt ein Heimsieg

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor einem ereignisreichen Heimdoppelwochenende, nachdem die erste Partie am Freitag gegen den VSV die erste Teddybär Spendenaktion in Vorarlberg bereithält und am Samstag das Spiel gegen Laibach ganz im Zeichen der ehemaligen #13 Steven Birnstill steht.



Teddybär Spendenaktion am Freitag

Am Freitagabend wird die Vorarlberghalle Schauplatz eines hochspannenden Duells gegen den EC VSV sein. In ihrem letzten Aufeinandertreffen feierten die Pioneers einen beeindruckenden 6:1-Heimsieg. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass das erste Duell der Saison mit einem knappen 6:4-Sieg für den EC VSV endete. Die Pioneers werden alles daransetzen, die positiven Erinnerungen zu nutzen und die Herausforderung gegen den EC VSV erfolgreich zu meistern. Als besonderes Highlight dieses Spiels steht eine Teddybär Spendenaktion auf dem Programm, bei der die Fans eingeladen sind, Teddybären für einen guten Zweck zu spenden.