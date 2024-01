Pioneers Vorarlberg besiegen die Capitals in der Verlängerung

Durch einen Treffer von Topscorer Steven Owre gewinnen die Cracks von Dylan Stanley gegen den Tabellennachbarn mit 3:2.

Noch zehn Spiele sind für die Bemer Pioneers Vorarlberg im Grunddurchgang der Ice Hockey League zu absolvieren. Und am Freitag Abend wartete eines der wichtigsten Partien auf die Schützlinge von Coach Dylan Stanley, denn mit den Vienna Capitals war ein direkter Gegner im Kampf um einen Pre-Play-Off Platz zu Gast in der Vorarlberghalle.

Schwungvolles Match

Die Hausherren begannen mit viel Schwung, die ersten Wechsel brachten Momentum für den weiteren Verlauf des ersten Drittels. Etwas mehr als fünf Minuten waren absolviert, da brachte Joonas Oden die Vorarlberger in Front. Dem Treffer war eine schöne Kombination über die Pastujov-Brüder vorausgegangen, die der finnisch-amerikanische Doppelstaatsbürger nur noch vollenden musste. Auch in weiterer Folge zeigten die Cracks von Dylan Stanley eine gute Leistung, wenngleich die Wiener ihrerseits auch ihre Gefährlichkeit zumindestzeitweise andeuten konnten. Beim Stand von 1:0 wurden dann erstmals an diesem Abend die Seiten gewechselt.

Kirichenko erhöht

Auch der Mittelabschnitt verlief temporeich, die Caps kamen etwas besser in die Partie. Die Pioneers zeigten allerdings ihrerseits weiterhin eine gute Leistung und kamen zu Gelegenheiten, um die Führung zu erhöhen. Es gab wenige Unterbrüche in diesem bis dahin fair geführten Spiel, das erste PowerPlay nutzten die Vorarlberger dann kurz vor der zweiten Sirene zum 2:0-Pausenstand. Kirichenko bezwang Gästekeeper Wraneschitz per Handgelenksschuss, Maver hatte dem Wiener Schlussmann die Sicht verstellt.

Ausgleich nach Doppelschlag

Im dritten Drittel schlug das Team aus der Bundeshauptstadt dann innerhalb von nur 20 Sekunden zwei Mal zu. Wardley und Donohue bezwangen Caffi und besorgten den Ausgleich. Nun war das Momentum auf Seiten der Gäste, weiterer Treffer fiel in der regulären Spielzeit allerdings keiner mehr.

Owre mit der Entscheidung