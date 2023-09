Pioneers Vorarlberg besiegen die Black Wings

Bemer Pioneers Vorarlberg gewinnen auch ihr zweites Heimspiel, gegen die Black Wings aus Linz feiern die Stanley-Cracks einen 4:1-Erfolg.

Linz mit der Führung

Ausgleich in Überzahl

Die Pioneers kamen dann stärker zurück aufs Eis und kamen nun auch vermehrt zu Abschlüssen. Linz leistete sich zudem zu viele Strafen und so konnten die Gastgeber vermehrt im Powerplay agieren. Eine dieser Überzahlgelegenheiten sollten schließlich zum nicht unverdienten Ausgleich führen. Einen Schuss von Kirichenko lenkte Lacroix im Slot unhaltbar für Gästekeeper Höneckl ab. Aber auch die Oberösterreicher fanden einige gefährliche Aktionen vor, bei einem Schuss von Gaffal rettete die Stange für Caffi. So wurden beim ausgeglichenen Spielstand von 1:1 noch einmal die Seiten gewechselt.

Pioneers setzen nach

Auch im dritten Drittel zeigten die Pioneers eine gute und engagierte Leistung. Der Kanadier Steven Owre brachte mit seinem Treffer knappe zehn Minuten vor der Schlusssirene seine Truppe dann schließlich auf die Siegerstraße (51.). Nick Pastujov erhöhte in Unterzahl sogar auf 3:1 (54.), Christian Bull besorgte mit seinem Empty-Netter schließlich den Endstand. Der Erfolg geht nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach den ersten 20 Minuten auch völlig in Ordnung. Zeit zum Ausruhen bleibt für die Stanley-Cracks aber nicht, denn bereits am Sonntag gehts bei Meister Salzburg weiter, ehe dann am Dienstag die Capitals mit Ex-Coach Marc Habscheid in der Vorarlberghalle zu Gast sind.