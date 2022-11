Pioneers Vorarlberg beenden Niederlagenserie

Gegen Meister Red Bull Salzburg setzen sich die Habscheid-Cracks mit 2:1 nach Penaltyschießen durch.

Salzburg legt vor - Bull gleicht aus

Die Pioneers zeigten eine gute Leistung, waren auch näher am Führungstreffer als die Gäste. Das PowerPlay bleibt aber weiterhin ein Schwachpunkt, in Überzahl blieben die Vorarlberger insgesamt zur harmlos.

Die größte Chance auf das 2:1 hatte dann Jarusek in der 56. Minute, der Puck landete an der Außenstange. Schlussendlich fiel in diesem dritten ebenfalls kein Treffer mehr und es ging in die Verlängerung. Da auch dort keinem der beiden Teams die Entscheidung gelang, musste diese in Penaltyschießen fallen.