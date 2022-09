Pioneers unterliegen bei den Vienna Capitals

Erneut fiel die Entscheidung gegen das Team aus Vorarlberg im Schlussdrittel. Die Habscheid-Cracks verlieren am Ende mit 1:2.

Nur 24 Stunden nach dem Spiel bei Fehervar stand für die Pioneers Vorarlberg bei den Vienna Capitals die nächste Partie auf dem Programm. Am Ende setzte es eine knappe 1:2-Niederlage in der Bundeshauptstadt.

Bull trifft für die Gäste

Ausgleich durch Antal

33 Minuten waren dann absolviert, da glichen die Capitals aus. Antal gelang es Caffi mit einem Schuss aufs kurze Eck zu bezwingen, dem kurzzeitig die Sicht verstellt war. In weiterer Folge hatten beide Teams auf den zweiten Treffer, es ging aber beim Stand von 1:1 ins dritte Drittel. Kurz vor der Sirene gab es aus Pioneers-Sicht aber noch eine Schrecksekunde, Macierzynksi humpelte nach hartem Einschlag in die Bande vom Eis, kehrte aber zu Beginn der dritten Periode wieder zurück.

Schlussdrittel bleibt ein Problem

Wie schon in den beiden Auswärtsspielen zuvor sollte der Schlussabschnitt erneut die Entscheidung zu Ungunsten der Habscheid-Cracks bringen. Sheppard traf in Minute 45 zur 2:1-Führung für das Team aus der Bundeshauptstadt, was den Capitals schließlich für den ersten Saisonsieg genügen sollte. Vor allem in Überzahl fehlte den Pioneers die Durchschlagskraft, mit einem Mann mehr auf dem Eis wurde es zu selten vor dem gegnerischen Tor gefährlich.