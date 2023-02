Pioneers müssen sich Innsbruck geschlagen geben

Auch im vierten Aufeinandertreffen gegen die Tiroler bleiben die Pioneers ohne Zähler.

Zum vierten und letzten Mal kam es in dieser Saison zum Westderby zwischen den Bemer Pioneers Vorarlberg und den Innsbrucker Haien. Am Ende setzten sich erneut die Tiroler durch, die Habscheid-Cracks bleiben damit gegen die Innsbrucker ohne Punkte.

Shaw brachte die Gäste in der vierten Minute in Front, Maver glich für die Vorarlberger aus. Metzler hatte dann sogar die Chance auf den Führungstreffer, der 22jährige konnte einen Penalty gegen Keeper Swette allerdings nicht im Tor unterbringen.

Doppelschlag der Haie

Im Mittelabschnitt war es dann Goalgetter Helewka, der mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 28 Sekunden sein Team mit 3:1 in Führung brachte. Maver verkürzte mit seinem zweiten Treffer des Abends in Überzahl auf 2:3 aus Sicht der Hausherren (38.), aber nicht einmal eine Minute später stellte Ulmer den alten Abstand wieder her (39.). Die Pioneers verlangten hier den Videobeweis aufgrund eines vermeintlichen Abseits, nach Studium der bewegten Bilder zählte das Tor schließlich.

Am Ende gingen die Haie mit einem 7:3-Sieg vom Eis in der Vorarlberghalle. Die mit vielen jungen Akteuren gespickte Mannschaft der Pioneers bleibt damit auch im vierten Duell mit den Tirolern ohne Erfolg. Bereits am Freitag geht es mit dem Heimspiel gegen Villach weiter, auch gegen die Adler wartet man in der Debütsaison noch auf einen Punktgewinn.