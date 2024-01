Pioneers lassen gegen das Schlusslicht aus Graz Federn

Für die Vorarlberger setzte es vor eigenem Publikum eine enttäuschende 1:3-Niederlage gegen die 99ers aus der steirischen Landeshauptstadt.

Schwaches erstes Drittel

Trainer Dylan Stanley musste auf einen Leistungsträger verzichten, denn Daniel Woger fiel für diese Partie krankheitsbedingt leider aus. So wurde das Lineup leicht umgestellt, an der Seite der Pastujov-Brüder agierte Oskar Maier.

Ziemlich unerklärlich war dann der Auftritt der Hausherren im ersten Abschnitt, denn die Grazer präsentierten sich von Beginn weg wacher und agressiver. So gut wie jeder Zweikampf ging an die Steirer, die Pioneers waren zumeist einen Schritt langsamer als der Gegner. Und so gingen die 99ers nach Treffern von Engelhart (11.) und Wemmenborn (18.) mit einer verdienten 2:0-Führung in die erste Pause.