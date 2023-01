Pioneers jubeln über Overtime-Erfolg gegen Graz

Gus van Nes wird mit seinem Treffer zum 5:4 zum Matchwinner.

Achtes Spiel innerhalb der letzten 14 Tage für die Bemer Pioneers Vorarlberg. In der Vorarlberghalle waren die Graz 99ers zu Gast. Mit Philipp Maurer kehrte ein Akteur in die durch Verletzungen gebeutelte Mannschaft von Trainer Marc Habscheid zurück.

Die ersten Minuten verliefen recht ausgeglichen, mit dem ersten PowerPlay gingen die Gäste dann allerdings in Führung. Jarusek musste aufgrund eines hohen Stockes in die Kühlbox und das nutzten die 99ers aus. Yogan bediente den freistehenden Granholm und der norwegische Topscorer bei den Grazern bezwang Caffi. Mit diesem 0:1 wurden dann auch die Seiten erstmals an diesem Abend gewechselt.

Blitzstart bringt Ausgleich

Die Pioneers erwischten allerdings einen perfekten Start ins Mitteldrittel. Es waren gerade einmal 20 Sekunden gespielt, da versenkte van Nes die Scheibe zum Ausgleich hinter Engstrand. Die Hausherren bekamen durch diesen frühen Treffer sichtlich Aufwind und in Minute 26 gelang die Führung. Korecky mit einem Schuss von der blauen Linie, van Nes lenkte ab und es stand 2:1.

Heier erhöht

Auf der Gegenseite ließ Ograjensek dann einen Sitzer liegen und das bestraften die Pioneers. Birnstill kam im Angriffsdrittel an den Puck, machte sich auf den Weg Richtung Gehäuse und spielte die Hartgummischeibe in die gefährliche Zone. Dort stand Heier, dessen Schuss traf einen Grazer und landete ebenfalls hinter der Linie. Die Steirer nahmen zwar die Challenge, die Schiedsrichter gaben den Treffer nach Betrachtung der TV-Bilder allerdings korrekterweise. Somit ging es nach einem perfekt verlaufenen Abschnitt mit einer 3:1-Führung ins dritte Drittel.

99ers drehen auf

So gut das zweite Drittel verlief, so schlecht war der Beginn im dritten Abschnitt. Die Grazer traf innerhalb von nur drei Minuten und 42 Sekunden drei Mal und drehten den Rückstand in eine 4:3-Führung.

Die Zeit verrann, aber die Pioneers steckten nicht auf. Spannring gelang 73 Sekunden vor dem Ende der Ausgleich, der eine Verlängerung nötig machte. Und in dieser konnten die Vorarlberger in Überzahl agieren, was schließlich zum entscheidenden Faktor werden sollte.

Van Nes als Matchwinner