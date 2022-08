Pioneers im Eishockey und Energiesparen

Am Donnerstagabend sind Michael Lampert, Trainer, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter bei der VEU, und Josef Burtscher. Geschäftsführer des Energieinstituts Vorarlberg, zu Gast bei "Vorarlberg LIVE"

Michael Lampert, Trainer bei der VEU

Für die Vorarlberger Pioneers startet die Pre-Season bereits am 19. August. Der Grunddurchgang der win2day ice hockey league startet mit einem Auswärtsspiel am 16. September. Welche Vorbereitungen am laufen sind und welche Erwartungen an die neue Saison gestellt werden, erzählt Sportlicher Leiter und Trainer, Michael Lampert, bei "Vorarlberg LIVE".