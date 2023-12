Pioneers gelingt Auswärtserfolg beim HC Pustertal

Die Vorarlberger gewinnen in Bruneck mit 6:3, Guus van Nes gelang dabei ein Hattrick.

Während viele Sportarten über Weihnachten Pause machen, sind es für die Eishockey-Cracks der Bemer Pioneers Vorarlberg Tage mit dicht gedrängtem Programm. Am Dienstag Abend wartete auf die Mannschaft von Dylan Stanley auswärts das Duell mit den Pustertaler Wölfen. Erstmals sollte es in dieser Saison gegen das Team aus Bruneck einen vollen Erfolg geben.

Torreiches erstes Drittel

Die Zuschauer in Bruneck bekamen ein sehr torreiches erstes Drittel zu sehen. Zunächst gingen die Gastgeber durch Ikonen in Front (9.), nur 20 Sekunden später gelang Kirichenko bereits der Ausgleich. Van Nes schoss die Gäste dann zwischenzeitlich in Front (15.), Sill stellte in der 17. Minute auf 2:2. Dennoch gingen die Pioneers mit einer Führung in die Pause, Van Nes traf vier Sekunden vor der Sirene in Überzahl zum 3:2 aus Sicht der Gäste.