Pioneers: "Ganz Vorarlberg soll profitieren"

Michael Lampert, sportlicher Leiter der Pioneers, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Namenssuche, den Profi-Trainer und das erste Eistraining.

Am 19. August sind alle Eishockey-Augen auf die neu-formierten Pioneers-Vorarlberg gerichtet. Beim Testspiel gegen den EHC Freiburg werden die Ländle-Cracks in der Vorarlberghalle aufs Eis gehen. Für Michael Lampert war es nach Jahren wieder Zeit für einen Erst-Liga-Eishockey-Verein, wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt. Die Arbeit in der VEU werde aber nicht vernachlässigt, "wir werden die Grundarbeit weiterleiten". Die Profi-Abteilung soll dabei auch eine Hilfe sein, um auch Junge wieder mehr für den Eishockey-Sport zu begeistern. Das Ziel sei hochgesteckt: "Ganz Vorarlberg soll davon profitieren."