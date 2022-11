Pinocchio und seine Streiche

In der Volksschule Tschagguns war dieser Tage – wie in zahlreichen anderen Volksschulen der Talschaft - das Mozartensemble zu Gast

Dabei hatten die Tänzerin und die Musikerin des Ensembles die Geschichte von Pinocchio mit im Gepäck. Doch wer an eine rund einstündige Darbietung von seiten der beiden Ensemblemitglieder hoffte, wurde enttäuscht. In gewohnter Manier wurden die Kinder als Schauspieler, Bühnenbildner, Vorhangbediener, Tiere und vieles mehr miteingebunden, sodass ein bunter Reigen von Schauspielern aus den Volksschulkindern entstand. Einzig die Geschichte wurde vom Ensemble vorgegeben und musikalisch untermalt. Mit einfachsten Requisiten wie etwa Tüchern, Schals oder Brillen entstanden authentische Figuren. Allesamt hatten viel Spaß bei der Sache und werden die Geschichten von Pinocchio und seiner Menschwerdung noch lange in Erinnerung behalten.