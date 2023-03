Pinkelnig: "Ich will heim zu meinen Herzensmenschen"

Eva Pinkelnig wollte nur noch weg. Rund 600 km lang ist der Weg von Planica nach Vorarlberg, trotzdem hat sie sich zu dem nächtlichen Trip nach dem nervenaufreibenden WM-Einzel von der Großschanze dazu entschlossen.

"Jetzt haben sie mich ein bisschen erdrückt"

"Ich will heim, zu meinen Leuten, zu meinen Herzensmenschen. Ich brauche ganz, ganz dringend Menschen, die nahe an meinem Herzen sind. Es gibt einfach einige Dinge in dem Job-Profil, die sehr schwer für mich sind. Jetzt haben sie mich ein bisschen erdrückt, und deswegen muss ich weg - damit ich wieder ein bisschen schnaufen kann", sagte die Vorarlbergerin in ihrem letzten Interview vor der Abreise. Zu Mittag sei sie im Hotelzimmer gesessen und habe geheult. "Im Hintergrund müssen die Dinge einfach gut zusammenlaufen, das war halt nicht der Fall", ließ sie wissen.