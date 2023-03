Pinkelnig vor Kramer WM-Halbzeitsechste von Großschanze

Norwegerin Lundby ex aequo in Führung

Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig liegt nach dem ersten Durchgang des WM-Großschanzenbewerbes in Planica an der sechsten Stelle. Ihr Rückstand auf die Medaillenränge beträgt aber nur 2,7 Punkte. Direkt hinter ihr, aber mit bereits deutlichem Abstand war Sara Marita Kramer Siebente. Ex aequo an die Spitze setzten sich die norwegische Titelverteidigerin Maren Lundby und Alexandria Loutitt aus Kanada.

Nicht ganz fünf Punkte hinter dem Duo lauerte Normalschanzensiegerin Katharina Althaus (GER). Chiara Kreuzer (14.) und Julia Mühlbacher (17.) waren in einem Bewerb mit stark drehendem Wind und großen Weitenunterschieden inklusive Kompensationspunkten bereits aus dem Rennen um Spitzenplätze.