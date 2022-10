Pinke Wunschnachfolgerin, Lohnverhandler und Vize-Weltmeister

Bei "Vorarlberg LIVE" am Dienstag: NEOS-Landessprecherkandidatin Claudia Gamon, GPA-Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher und WorldSkills-Vizeweltmeister Lukas Schwärzler gemeinsam mit dem Skills-Teamleiter der Firma Blum, Marco Simma.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Sabine Scheffknecht am Montag folgt heute Dienstag mit der Ernennung von EU-Mandatarin Claudia Gamon die Wunschkandidatin als neue Landessprecherinder NEOS. Scheffknecht wird den Vorsitz bei den Pinken abgeben, bleibt aber Klubobfrau im Landtag. Die Neubesetzung durch die 33-jährige Gamon mit Feldkircher Wurzeln wird voraussichtlich im Jänner 2023 in einer Mitgliederversammlung bestimmt. Am Montag ist Scheffknechts designierte Nachfolgerin zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".