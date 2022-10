Pinke Politik, künstliche Intelligenz und stolzer Strolz

Am Donnerstag sind NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die Expertin für künstliche Intelligenz Dr. Sarah Buchner und Vorarlbergs Olympionike Johannes Strolz zu Gast im Studio von "Vorarlberg LIVE".

Von stetigen Preisanstiegen über die Sanktionierungen Russlands, bis hin zur Energiekrise und ihrer damit einhergehenden Forderung, die Windkraft zu forcieren, auch in Vorarlberg? Für die NEOS-Chefin sind es politisch turbulente Zeiten und dazu steht am Sonntag mit der Bundespräsidentenwahl ein weiteres richtungsweisendes Ereignis für sie und die ganze Republik auf dem Programm. Im Interview mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch erfahrt das Ländle Genaueres über die Positionen der liberalen Oppositionspolitikerin Meinl-Reisinger.

Das Forbes Österreich fasst es in seiner Onlineausgabe so zusammen: "Bereits mit 19 war Sarah Buchner als Bauleiterin für über 50 Leute verantwortlich, heute ist sie Expertin im Bereich Construction Tech." Am Donnerstag referiert Buchner auf der "DataCon.AI" der Firma Zumtobel, wo das Zusammenspiel von Tradition und künstlicher Intelligenz am Bau diskutiert wird. Davor berichtet Buchner in "Vorarlberg LIVE" direkt aus den Laboren der Stanford University über die modernsten Baustellen im Silicon Valley und erklärt, wie "KI" im Bauwesen schon heute eingesetzt wird.