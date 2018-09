Pilze sammeln: aber richtig

Das Sammeln von Speisepilzen begeistert immer mehr Naturfreunde.

Die Pilze am besten vorsichtig aus dem Boden drehen oder mit dem Messer abschneiden und in luftigen Körben transportieren. In Plastiktaschen werden nämlich selbst die besten Speisepilze in kurzer Zeit ungenießbar. In rohem Zustand sind übrigens die meisten Pilze stark giftig. Deshalb Pilze mindestens fünfzehn Minuten bei mehr als 80 Grad garen. „Klein geschnitten entfaltet sich das Aroma am besten“, weiß Klaus Zimmermann.