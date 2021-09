Pilz sieht Österreich am Weg zum Unrechtsstaat

Peter Pilz hat nichts von seiner Konfrontationslust verloren. Das bewies die ehemalige Gallionsfigur der Grünen am Montag bei "Vorarlberg LIVE".

"Kurz: Ein Regime" so der Titel von Peter Pilz‘ neuestem Buch. Aktuell auf Platz 1 der beliebtesten Sachbücher in Österreich. Peter Pilz geht mit Sebastian Kurz hart ins Gericht und kritisiert den geplanten Umbau der österreichischen Demokratie "nach Orbánschem Vorbild". Über sein Buch, Politik und natürlich Sebastian Kurz sprach Peter Pilz am Montag bei "Vorarlberg LIVE".