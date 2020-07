Pilotprojekt soll Stau-Chaos am Wolfurter Güterbahnhof beseitigen

Ein gemeinsam von Land, den Zollverwaltungen und der WKV ausgearbeitetes Pilotprojekt lässt auf Besserung in Sachen Verkehrsproblematik hoffen.

Ab Montag, 6. Juli, sollen die Schalteranlagen am Amtsplatz Wolfurt wieder regulär geöffnet werden. Die behelfsmäßige und langwierige Abfertigung per E-Mail ist somit nicht mehr nötig. Selbstverständlich wird der Betrieb nur unter strenger Einhaltung der COVID-19-Schutz-maßnahmen wieder aufgenommen: Im Schalterraum sollen sich maximal acht amtsfremde Personen gleichzeitig aufhalten, wobei eine Ampelregelung dabei für einen kontrollierten Ablauf sorgen wird. Das Pilotprojekt sieht zudem eine Anpassung der Öffnungszeiten auf 6:00 bis 16:00 Uhr vor. Ab 16:00 Uhr besteht die Möglichkeit der Vordeklaration in Wolfurt mit direkter Einfahrt in Au (CH), wobei die Ausfuhrformalitäten am Amtsplatz Lustenau erledigt werden.