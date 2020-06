Vorarlberg: ÖVP will Zollamt Wolfurt sanieren

Die Vorarlberger ÖVP unterstützt den Vorstoß von WKV-Präsident Hans-Peter Metzler zur Modernisierung des Zollamtes am Güterbahnhof Wolfurt.

"Vorarlberg verfügt über eine sehr dynamische und erfolgreiche Exportindustrie. Insofern erwarten wir uns von Seiten der Bundesregierung ein klares Signal, dass die Infrastruktur am Standort Wolfurt auf ein entsprechendes Level gehoben wird, damit eine möglichst rasche Zollabfertigung ohne wiederkehrende Stauerscheinungen ermöglicht wird", so VP-Wirtschaftssprecherin Monika Vonier und VP-Verkehrssprecher Patrick Wiedl in einer Aussendung.

Wiedl fordert eine Anbindung an das Straßennetz mit Stellflächen für Lkw - dafür sei bereits vieles in Planung, zum Teil schon in Umsetzung. Man könne aber von Bundesseite eine höhere Schlagzahl an den Tag legen. Dies gelte generell für das Zollmanagement an den Vorarlberger Grenzen.