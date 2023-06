Pilotprojekt in Sachen Gewaltprävention

Bludenz. Im Rahmen eines Pilotprojektes will sich die Stadt Bludenz verstärkt der Gewaltprävention an Schulen widmen.

„Gerade nach den schrecklichen Ereignissen vor fast einem Jahr wollen wir uns vermehrt diesem Thema stellen“, kündigt Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch in ihrer Funktion als Familienstadträtin an. Partner dabei ist das Institut für Sozialdienste.

Gestartet wird an der Volksschule St. Peter mit einem Pilotprojekt. Neben den Kindern werden Lehrpersonen und Eltern in den Projektablauf integriert und aktiv eingebunden. Vorerst ist dieses Vorhaben auf das Schuljahr 2023/24 fixiert. „Es wird aber eine ständige Evaluierung geben. Wenn sich das bewährt, werden wir weitere Schritte setzen“, so Andrea Mallitsch. Wichtig sei ihr, dass mit Gewaltprävention so früh wie irgend möglich und sehr niederschwellig angesetzt werde. Die Schule als Multiplikator garantiere zudem einen gemeinschaftlichen Prozessansatz. Gestartet wird im Herbst mit den dritten und vierten Klassen.