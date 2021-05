Pilotinnen und Piloten für Rikscha-Projekt gesucht

Bludenz. Mit dem ehrenamtlichen Projekt „Radeln ohne Alter – das Recht auf Wind im Haar“ können künftig auch in Bludenz Seniorinnen und Senioren trotz Alter und Mobilitätseinschränkung mit dem Rad unterwegs sein.

„Radeln ohne Alter“ ist wirklich ein tolles Projekt. Es bringt die Menschen wieder mehr zusammen – gerade in den Heimen hatten wir aufgrund der Coronasituation in den letzten Monaten und Wochen wenig Möglichkeit für Begegnungen. Es freut mich, dass dies mit der Rikscha nun wieder möglich sein wird. Und zudem sind die Fahrten auch noch umweltfreundlich“, so Gesundheitstadträtin Andrea Mallitsch. Daniel Siegl, Hausleiter des Senecura Bludenz, freut sich, dass es nun bald mit den Ausfahrten losgehen kann: „Für unsere Heimbewohnerinnen bietet es eine neue Gelegenheit, die Umgebung aus einer anderen Perspektive zu entdecken. Vor allem für jene, die körperlich nicht mehr so fit sind, bieten die Ausflüge mit der Rikscha eine wunderbare Alternative, um wieder vermehrt nach draußen zu kommen.“