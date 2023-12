Pilgerreise nach Assisi

LE.NA – Lebendige Nachbarschaft - organisiert im März 2024 unter der Reiseleitung von Pater Guido Kobiec und Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas eine Fahrt in die mittelalterliche italienische Stadt Assisi.

Assisi zählt neben Rom zum wichtigen Wallfahrtsort in Italien. Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas und Projektkoordinator von LE.NA organisiert gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Hl. Kreuz in Bludenz eine Wallfahrt nach Assisi. Die Reise findet von Montag, 18., bis Donnerstag, 21. März, statt. Im Preis von 305 Euro (Doppelzimmer) oder 325 (Einzelzimmer) sind Fahrt im Komfortreisebus und Übernachtung mit Frühstück inkludiert. Neben der Besichtigung des Geburtsortes des Heiligen Franziskus steht auch ein Ausflug nach Montefalco auf dem Programm. „Die tollen Begegnungen und Gespräche im LE.NA Café werden jetzt auch in einem neuen Format weitergepflegt und angeregt. Assisi strahlt eine besondere Atmosphäre aus, die berührt“, erzählt Thomas Hebenstreit. Anmeldungen für die Reise sind bis 20 Jänner möglich.