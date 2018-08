Piken rettet Altach Amateure gegen Grödig einen Punkt

Erster Punktgewinn in der neuen Saison für die blutjunge Altach Amateurmannschaft gegen Grödig.

„Das jüngste Team seit der Zugehörigkeit in der Westliga hat verdientermaßen einen Zähler geholt. Wir hatten extrem viel Ballbesitz und der Mannschaft gebührt ein großes Lob“, war Altach Amateure-Sportchef Alexander Guem nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Vizemeister Grödig zufrieden. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff rettete der 19-jährige Stürmer Muhammed Piken mit seinem Abstaubertor der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler den ersten Punkt in der noch jungen Saison. Die Tabellenplatzierung bleibt heuer bei der SCRA-Fohlentruppe zweitrangig, es wird ein „Entwicklungsjahr“ für die Jungspunde. Gegen Grödig standen gleich sieben Ex-Akademie Spieler in der Startelf. Lars Nussbaumer wird immer mehr zum Spielmacher der Amateure. Grödig wollte ihrem „Mäzen“ Christian Haas ein doppeltes Geschenk bereiten: „Haasi“ führte seine langjährige Freundin zur gleichen Zeit in Grödig vor den Traualtar.