"Piefke und Fatso" checken für W&W das Ländle

Heike (34) und Sam (35) erkunden als „Piefke und Fatso“ Vorarlbergs kulinarische Jagdgründe – ab März sind sie auch für WANN & WO unterwegs!

„Sie ist Deutsche, ich bin fett“, lautet Sams saloppe Erklärung für den Namen ihres Instagram-Profils „piefke_und_fatso“. Seit einigen Monaten sind Heike und Sam quer durchs Ländle unterwegs, probieren sich durch das kulinarische Angebot und bewerten es in witzigen Videos auf Instagram. „Das Netz ist voll mit Klischees und wir möchten auch zeigen, dass nicht alles immer schön und perfekt ist, wie im wahren Leben. Authentizität ist uns sehr wichtig und die steht an oberster Stelle. Wir machen ehrliche Checks und die sind halt nicht immer nur positiv“, erklärt Heike. Mit ihrer „Scheiß di nix“-Attitüde kommt das Duo gut an und hat mittlerweile über 8000 Follower.