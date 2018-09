"Piefke"-Burger sorgt für "Mordswirbel"

Was eigentlich nur als Scherz gedacht war, sorgt nun für richtig dicke Luft: Ein Food-Truck-Betreiber bot einen "Piefke-Burger" feil - "Aldi-Sauce" und "Lidl-Brot" inklusive. Nicht jeder findet das lustig.

Flugblätter sorgten für Ungemach

Zur Vorgeschichte: In Weißenbach an Lech, der Nachbargemeinde von Tannheim, wurden unlängst beleidigende, gegen Deutsche gerichtete Flugblätter verteilt (Hier zum “TT”-Bericht). “Piefke bleib zu Hause” stand da zu lesen. Windschutzscheiben wurden mit den Zetteln zugepflastert. Hintergrund der Aktion dürfte sein, dass der Baggersee in Weißenbach im Sommer auch von vielen Deutschen aufgesucht wird. Die Aktion sorgte jedenfalls für reichlich Ärger, viele deutsche Besucher wandten sich an den Tourismusverband – oder gleich an die Polizei.