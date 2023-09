Piätetloser Scherz über den Zustand von Michael Schumacher

TV-Journalist löst mit unsensiblem Scherz über Michael Schumachers Zustand heftigen Shitstorm aus.

Während der TV-Übertragung des Großen Preis von Japan geriet Antonio Lobato in einen heftigen Shitstorm. Der Grund: eine unsensible Bemerkung über den Gesundheitszustand von Formel-1-Legende Michael Schumacher.

"... Michael kann nicht zittern"

Empörung nach pietätloser Bemerkung

Lobato entschuldigt sich

In einem fünfminütigen Video auf Twitter erklärte Lobato: „Ich habe einen Fehler gemacht, ohne böse Absichten zu haben. Was passiert ist, ist, dass ich zu weit gegangen bin und einen Ausdruck benutzt habe, der nicht gut, nicht genau und nicht in Ordnung ist. Ich wollte keinen Witz machen. Ich wollte mich nicht über Michael Schumacher lustig machen.“ Er betonte zudem, dass die Aussage aus „Ungeschicklichkeit und purer Unfähigkeit, mich richtig auszudrücken" resultierte und beteuerte, ein großer Fan des Rekordweltmeisters zu sein. (VOL.AT)