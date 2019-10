Physik-Nobelpreis für Kosmologie und Exo-Planeten

Preis geht an einen Kanadier und zwei Schweizer für Entdeckungen in der "physikalischen Kosmologie" und eines "Exoplaneten im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern".

Der Nobelpreis in Physik geht heuer zur Hälfte an den Kanadier James Peebles für Entdeckungen in der "physikalischen Kosmologie" und zur anderen Hälfte an die zwei Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz für ihre Beiträge zum Verständnis des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Konkret für die Entdeckung eines "Exoplaneten im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern". Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt.