Medizinnobelpreis für Entdeckung "Sauerstoff riechender Zellen"

Zwei Amerikaner und ein Brite gewinnen den Medizinnobelpreis 2019. Die Kenntnis dieser Mechanismen sei wichtig für die Behandlung zahlreicher Krankheiten, begründet die Jury.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an William Kaelin (USA), Peter Ratcliffe (Großbritannien) und Gregg Semenza (USA) für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen. Wie die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts am Montag mitteilte, werden sie für ihre Entdeckungen über Sinnesempfindungen von Zellen und ihre Anpassung an verfügbaren Sauerstoff ausgezeichnet.