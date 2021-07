Photovoltaik-Streit: "Wer sich benachteiligt fühlt, soll es melden"

Für Landeshauptmann Markus Wallner wäre der Rückzug der illwerke vkw ein "fataler Fehler", wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt.

Noch immer sorgt die Beteiligung der illwerke vkw am Satteinser Unternehmen "Doma Solartechnik" für Unmut in der Vorarlberger Photovoltaikbranche. Der geforderte Rückzug kommt für Landeshauptmann Markus Wallner aber nicht infrage, wie er am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" sagt. Das Land arbeite, um bis 2030 die Energieautonomie zu erreichen, er erwarte von einem Landesunternehmen, dass es sich dazu einbringt. Wallner gibt zu bedenken, dass es ohne die illwerke vkw fraglich sei, ob dieses Ziel überhaupt erreicht werden kann.