Bludenz. Am 19. Juli lädt der Sozialsprengel Bludenz in Kooperation mit okay.zusammen leben zu einem besonderen Erlebnis in den Plettenbergpark bei der Volksschule Mitte ein. Bei „Philosophieren im Park“ kann niederschwellig über Themen die bewegen gesprochen werden.

Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Isolation haben bei allen Spuren hinterlassen. Darum ist es jetzt Zeit, endlich wieder einmal persönlich ins Gespräch zu kommen und über das Leben zu reden. Alle Bludenzer*innen haben dazu bei „Philosophieren im Park“ am 19. Juli die Möglichkeit. Respektvoll und nicht aufdringlich aufeinander zugehen, sich Gehör schenken und das Erlebte verarbeiten stehen dabei im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Zusammen nachdenken, einander zuhören und sich austauschen“ sollen Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, Interessen und Lebensentwürfen in Kontakt treten. Alle Interssierten haben von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr die Chance, ins Gespräch mit Gleichgesinnten oder auch Andersdenkenen zu kommen und im geschützten Rahmen Antworten auf Fragen wie „Was ist ein wirklich gutes Leben?“ „Was ist fair?“ „Was bedeutet ,Freiheit‘ eigentlich?“ „Wer gehört zum ,wir‘?“ zu suchen. Jeder, der gemeinsam das Leben nach über einem Jahr Kontaktbeschränkungen wieder hochfahren möchte, ist willkommen.

Gerne werden für Gruppen (Jugendliche, Senior*innen-Gruppen, etc.) eine Gesprächsrunde zu diesen philosophischen Fragen organisert. Die Gruppengespräche finden zwischen 9 und 12 Uhr statt. Anmeldung: 0664 60208161 oder alexandra.toggenburg@sozialsprengel-bludenz.at