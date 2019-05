Philippa Strache verteidigt ihren Mann

In einem ausführlichen Interview mit Puls4 wählte Philippa Strache am Freitag vor allem ein Argument: " Mein Mann war ein Opfer".

So kenne sie ihren Mann gar nicht, meinte Philippa Strache im Interview mit Plus4-Anchorwoman Corinna Milborn. HC Strache sei Opfer eines Lockvogels geworden, er sei stark unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Argumentationsmuster, die die Frau des US-Präsidenten, Melanie Trump, auch gebraucht hatte, um ihren Mann Donald Trump im US-Wahlkampf nach dem “Grab them by the pussy”-Sager zu verteidigen.