Philipp Lingg mit neuer CD

Musiker Philipp Lingg war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Loslassen – Abschließen – Neubeginn, so nennt er selbst drei musikalische Eckpunkte seines gerade erschienenen ersten Werkes mit seiner "Philipp Lingg Band". Zwischen seinem Riesenhit von damals und dem, was er der geneigten Hörerschaft nun vorlegt, liegt eine spannende Reise. Im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer erzählte er davon und gewährt Einblicke in die neusten Werke.