Philatelietag, Sonderpostamt und Ersttag-Sonderstempel

Das aktuelle Jahr steht im Walgau ganz im Zeichen des Jubiläums „1.200 Jahre urkundliche Nennung“ von insgesamt fünf Gemeinden in der Region – darunter auch Nenzing.

Der Philatelie-Club Montfort widmet diesem Jubiläum eine eigene Ausstellung, die am Freitag, 11. September, ab 13 Uhr im „Ramschwagsaal“ geöffnet ist. „In Kooperation mit weiteren Philatelievereinen werden in rund 90 Rahmen vor allem Exponate gezeigt, die die Region sowie ihre Besonderheiten darstellen“, erläutert der Vize-Obmann des Philatelie-Club Montfort, Harald Staffler. Für begeisterte Briefmarken-Sammler ist die Schau ein Pflichttermin, wird doch die Erstausgabe der neuen Sondermarke „Alte Meister“ mit Ersttags-Sonderstempel aufgelegt. „Der Sonderstempel zeigt das Emblem der `1.200-Jahr-Feier´. Vor Ort ist auch die Österreichische Post AG mit einem umfangreichen Angebot“, so Harald Staffler. Eine Besonderheit wird auch der personalisierte Briefmarken-Bogen mit den fünf Kirchen der Nenzinger Ortsteile Dorf, Latz, Gurtis, Mittelberg und Beschling. Am Freitag, 11. September, ist für 14 Uhr die feierliche Eröffnung geplant, die Ausstellung bietet in Folge bis 18 Uhr verschiedene Highlights, wie etwa eine Briefmarken-Herbst-Auktion ab 17 Uhr. Am Samstag, 12. September, ist die Ausstellung von 9 bis 18 Uhr geöffnet.