Gärtnern und Pflücken erlaubt

Die Essbare Stadt ist ins zweite Gartenjahr gestartet. Jetzt wird wieder gegärtnert im ersten, öffentlichen Garten in Dornbirn.

Dornbirn. Der Offene Garten, an denen jeweils samstags von circa 10:00 bis 12:00 Uhr jemand aus dem Kernteam von Essbare Stadt Dornbirn im Pilotgarten im Kulturhauspark anwesend ist, konnte coronabedingt verspätet gestartet werden. Das allerdings erfolgreich.

Viel los war im Garten die letzten beiden Samstage. Gärtner/-innen, Interessierte, Omas, Papas, Familien mit Kind und Kegel. Um sich auszutauschen, um Gleichgesinnte zu treffen oder neue Menschen in der Stadt kennen zu lernen. Sabine Hieble als Koordinatorin von Essbare Stadt Dornbirn: “Es blüht und gedeiht prächtig. Ich freue mich zudem, dass es bereits Interessensbekundungen aus anderen Vorarlberger Gemeinden gibt dieses Konzept umzusetzen.”

Günter – Verein für Anders als Bisher, der als Trägerverein fungiert, würde auch anderen Essbaren Städten und Gemeinden oder Initiativen in der Stadt als Träger fungieren, gibt Thomas Mathis als Initiator bekannt.

Der Blühstreifen für die Insekten erstrahlt in unterschiedlichsten Farben, die Kräuter sprießen und das erste Gemüse wie Salat, Mangold und Kohlrabi sind schon reif und die Beete sind prall gefüllt mit Jungpflanzen aus dem Ländle. Ein lebendiger und erlebbarer Raum für die Bewohner und Besucher der größten Stadt Vorarlbergs.

„Menschen haben eigenständig Jungpflanzen zur Verfügung gestellt und eingepflanzt. So soll und darf das funktionieren”, so Hieble und ergänzt: “Der Pilotgarten und die nach und nach entstehenden, öffentlich genutzten Gartenflächen in Dornbirn sind offen für Jede und Jeden. Selbst Hand anlegen und pflücken ist dabei ausdrücklich erlaubt.” Ein Garten für alle.