Pflichttermin für alle Gartenfreunde

Nach mehr als 200 Einsendungen und der Absage der Gala, bringt die NEUE am Sonntag die Flora-Gala 2020 ins Wohnzimmer.

„Für uns stand außer Frage, dass wir den Gartenfreunden aus dem Ländle diese Veranstaltung auf einem anderen Weg bescheren“, erklärt Felix Streibert, Marketingleiter der NEUE Vorarlberger Tageszeitung. Mit Moderator Markus Linder konnte die NEUE außerdem einen wahren Entertainer für den Event gewinnen. Am 03.10.2020 läuft ab 19:30 Uhr die traditionsreiche Veranstaltung auf neue.at, vol.at und LändleTV. Mit dabei: ein buntes Programm, spannende Gesprächspartner und die schönsten Gärten Vorarlbergs in einem kurzweiligen und schönen Abend. Einschalten lohnt sich also! Ob im TV, im Livestream oder in der Nachschau – hier ist für jeden etwas dabei.