Pflichtaufgabe erfüllt: Zwei Punkte für den Ligaerhalt

Feldkirchs Handballherren starten mit einem wichtigen Erfolg gegen Friedrichshafen in das neue Jahr.

Nach 8 Wochen Pause in der HVW Landesliga, gastierten die Herren des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch am Samstagabend bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Die Montfortstädter starteten sehr gut in das Spiel und lagen bereits nach 7 Minuten mit 1:5 in Front. Die Gastgeber waren mit den Rückraumschüssen von Roganovic und Kutluana zu Beginn sichtlich überrascht. Die Blau-Weißen standen, vor allem zu Beginn, in der Abwehr am richten Platz. Auch die Kreisanspiele an Thomas Erlacher, der mit 8 Treffern bester Werfer war, gelangen immer wieder. Nach 20 Minuten konnten sich die Feldkircher bereits ein Polster von 7 Toren erkämpfen (7:14). Auch Torhüter Tim Gangloff, der in der der ersten Halbzeit zwischen den BW-Pfosten stand, konnte sich mit tollen Paraden auszeichnen. Beim deutlich Halbzeitstand von 13:18 ging es in die Kabine.