Pflichtaufgabe erfüllt! VEU Feldkirch siegt in Wien

Bei der ersten Station des VEU Roadtrips konnten die Cracks mit einem 8:4 Auswärtssieg in Wien wichtige Punkte mitnehmen und sich wieder unter die Top 6 der AHL Tabelle schieben, nachdem man nach den Donnerstagsspielen auf Platz 7 zurückgefallen war.

Der Sieg war vor allem einem fulminanten Startdrittel geschuldet in der sich die Feldkircher eine 6:1 Führung herausschossen. Innerhalb von 9 Spielminuten trafen die VEU Cracks gleich ein halbes Dutzend Mal ins Schwarze. Martin Mairitsch eröffnete den Score und erzielte auch das 6:0 für die Monfortstädter. Mit Steven Birnstill und Fabian Scholz zeigte sich auch die arg dezimierte Defensive der VEU in Torlaune. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Steurer und Rückkehrer Christian Jennes. Den einzigen Treffer für die Caps erzielte Armin Preiser. Genauso deutlich wie das Drittelergebnis war auch das Schussverhältnis. Mit 19:9 Torschüssen hatten die Gäste ein klares Übergewicht.

Im zweiten Abschnitt machte zunächst Mairitsch seinen Hattrick perfekt, ehe Anderson Löfquist den zweiten Treffer für die Wiener in die Maschen setzte. Saari erhöhte zwei Minuten später mit seinem ersten Treffer im VEU Dress die Führung wieder für die Feldkircher. Mit seinem zweiten Tor stand in der zweiten Drittelpause ein 2:8 für die Gäste auf der Anzeigetafel der Erste Bank Arena.

Bereits 25 Stunden nach dem ersten Einwurf in Wien, ist in Ritten Spielbeginn für die Montfortstädter. Die Buam haben mit einem 2:0 Heimsieg über die Zeller Eisbären als drittes Team nach Titelverteidiger Laibach und den Pustertaler Wölfen das Play Off Ticket gelöst und belegen mit 66 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit 136 Toren sind die Buam das Offensiv stärkste Team der Liga.