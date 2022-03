Pflicht und Kür für die Schoren-Girls

Zwei Heimspiele in weniger als 24 Stunden für die Dietzer-Ladies.

In der WHA MEISTERLIGA muss der SSV Dornbirn Schoren am Wochenende gleich zwei Mal ran. Am Samstag (19 Uhr) gastiert Eggenburg im „Kellerduell“ in der Messehalle. Am Sonntag (15.15 Uhr) kommt Vizemeister Atzgersdorf.

In der 17. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA empfängt der SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr) im „Kellerduell“ den UHC Eggenburg. Die Niederösterreicherinnen liegen mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und haben als einziges Team alle 16 Ligaspiele ausgetragen. Die Messestädterinnen haben als Vorletzter in elf Spielen sieben Punkte eingesammelt.

„Allen ist bewusst, um was es am Samstag geht. Wenn wir so eine Abwehrleistung wie zuletzt gegen Hypo Niederösterreich und Wr. Neustadt abrufen können, muss ich mir keine Sorgen machen“, so Cheftrainer Emanuel Ditzer, der noch bis Samstagmittag auf Trainerfortbildung in Innsbruck weilt. Co-Trainer Ludwig Szövetes leitete in enger Abstimmung mit dem 45-Jährigen diese Woche das Training. Bis auf Vera Müller, die noch an Corona-Nachwehen leidet, sind alle Spielerinnen fit.

„Eggenburg deckt sehr offensiv und ist auf Konter aus. Für sie ist es wohl die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Sie werden alles in die Waagschale werfen“, ist sich Coach „Emsi“ Ditzer sicher.

Gleich am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für die Schoren-Girls im Nachtragsspiel gegen WAT Atzgersdorf in der Messehalle weiter. Der Vizemeister wird erst am Spieltag aus der Bundeshauptstadt anreisen. Dies könnte zum Faktor für die Gastgeberinnen werden. Ansonsten ist die körperlich starke Abwehr des Tabellenzweiten aus Wien schwer zu knacken.

17. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 12. März:

SSV Dornbirn Schoren – UHC Eggenburg, Messehalle, 19 Uhr

Nachtragsspiel im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Sonntag, 13. März: