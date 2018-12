Pflegendes aus der eigenen Kräuterküche

Sobald es draußen kälter wird und drinnen die Heizsaison beginnt, müssen sich manche über trockene Lippen ärgern. Dabei gibt es eine wirklich einfache Lösung: Ein Lippenbalsam aus Bienenwachs und Ringelblumen zum Selbermachen.

Kräuterexpertin und Grüne-Kosmetik-Pädagogin Iris Lins ging es bis vor ein paar Jahren wie vielen anderen auch: Vor dem Salbenrühren hatte sie großen Respekt. Schließlich war das die Königsklasse der Großeltern und Urgroßeltern. Diese setzten Öle an und rührten dann im Herbst und Winter die Salben für allerlei Beschwerden. Das war nicht nur Öl warmmachen und Wachs schmelzen. Heute würde man sagen, das war „achtsames Rühren“, sich nur auf das eine konzentrieren, etwas Besinnliches. Also genau richtig für die Vorweihnachtszeit.

Jedes Öl hat seine Vorteile

Mit den Ölen ist das immer so eine Sache: Jeder Salbenrührer hat sein Lieblingsöl, wenn es um Alltagsanwendungen geht. Iris mag es unkompliziert: “Wir haben nicht immer die Zeit, in drei Geschäfte zu fahren – deshalb greife ich oft zu Ölen aus der „Essig-Öl-Schublade“. Bitte beachten: Wenn mit Bienenwachs gearbeitet wird, ist es wichtig, dass das Öl erhitzbar ist. Das Wachs schmilzt erst bei gut 65 Grad. Jedes Öl hat dabei seine Vor- und Nachteile: Olivenöl ist gerade im Winter ein gutes Öl, manche mögen allerdings den intensiven Eigengeruch nicht so sehr. Jojoba ist gut erhitzbar, besonders pflegend, aber teurer. Traubenkernöl ist auch ein wunderbares Öl, sehr gut erhitzbar und manche preisen es als Jungbrunnen. Die “Kräuterfee” mischt im Winter gerne Olivenöl mit Traubenkern und Sonnenblume.