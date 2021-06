Pflegenden mit Frühstück gedankt

176 Haushalte in Rankweil, Meiningen und Übersaxen mit insgesamt 556 Personen erhielten vergangenen Sonntag ein Frühstück nach Hause geliefert – ein Dankeschön der Marktgemeinde Rankweil für privat erbrachte Pflegeleistungen.

Pflege hat viele Gesichter: Oft sind es Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder andere Freiwillige, welche das ganze Jahr über pflegebedürftige Menschen in verschiedenen Altersstufen ehrenamtlich betreuen. Am Sonntag, 20. Juni, machten sich frühmorgens rund 25 freiwillige Helfer auf den Weg, um die Frühstückssäckchen persönlich vorbeizubringen – unter anderem auch an Albertine Hron, wohnhaft In der Schaufel.