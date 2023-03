Pflegen, begleiten und unterstützen: Krankenpflegeverein Lochau mit erfolgreicher Bilanz

Lochau. Über 800 Mitglieder zählt derzeit der Lochauer Krankenpflegeverein. Berichte über die Tätigkeiten, die Vorstellungsrunde des Pflegeteams, Neuwahlen sowie ein Vortrag zum Thema Sterben standen im Mittelpunkt einer gut besuchten Generalversammlung.

Aufgrund der immer höheren Lebenserwartung und der gegenüber früher sehr veränderten Lebenssituationen in den Familien muss das Angebot der Hauskrankenpflege ständig angepasst und erweitert werden. So geht es darum, Menschen aller Altersgruppen im Krankheitsfall, nach Spitalsaufenthalten oder bei Pflegebedürftigkeit in ihrer gewohnten Umgebung, in der eigenen Wohnung oder innerhalb der Familie fachlich und qualitativ zu unterstützen, sie bestmöglich zu begleiten und zu pflegen. Es geht oft auch um soziale Kontakte und die ambulante medizinische Versorgung.

„Der Krankenpflegeverein Lochau mit dem Stützpunkt in der Alberlochstraße ist gut geordnet und bestens aufgestellt. Wir sorgen an sieben Tagen die Woche dafür, dass die Menschen in ihrem geliebten Zuhause bleiben können. Denn viele wollen im Alter und trotz Krankheit die eigenen Wände nicht verlassen“, so der Obmann Dr. Claus Hörburger. Für Anfragen und Hilfen ist der Krankenpflegeverein daher auch am Wochenende oder an Feiertagen unter 05574 42888 erreichbar.

Mit Begeisterung im Einsatz

Das vielseitig und bestens ausgebildete Team des KPV Lochau mit Maria Mager (Pflegedienstleitung), Karin Beuerle, Simone Moosmann, Christine Gamper und Christian Gamper betreut in Lochau übers Jahr rund 140 Klienten, wöchentlich stehen 80 bis 90 Hausbesuche an. Zu den Arbeiten gehören im Besonderen auch die Palliativpflege und das Wundmanagement, die Betreuung von Demenzkranken sowie viele kostenlose Beratungsgespräche.

Wahl eines engagierten Teams

Damit ein Verein funktioniert und der „Betrieb“ reibungslos läuft, braucht es engagierte Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich in den Dienst dieser guten Sache stellen. So wurde auf der Generalversammlung am 7. März 2023 die Vorstandschaft mit Obmann Dr. Claus Hörburger, Klaudia Forster (Stellvertreterin), Bruno Breuss jun. (Kassier) und Kristine Mittersteiner (Schriftführerin) sowie den Beiräten Wolfgang Bernhard, Monika Pichler, Margit Kronreif und Margot Zwing für weitere drei Jahre einstimmig gewählt.

Sie sind „Ihre Ansprechpartner“ für die vielen Fragen rund um die häusliche Pflege, garantieren jedoch andererseits auch gute Rahmen- und Arbeitsbedingungen für die im Einsatz stehenden Schwestern.

Vortrag rund um das Thema Sterben

Viel Applaus erhielt Gastreferent Karl W. Bitschnau für seinen Vortrag zum Thema „Hospizkultur und Palliative Care: Gute Pflege Zuhause – so weit wie möglich“ mit Fragen und Antworten zum Thema Sterben.

Im Mittelpunkt stehen Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, die nicht mehr kurativ behandelt werden können. Ihnen soll in Zusammenarbeit mit dem Hospiz- und Palliativteam sowie der Hauskrankenpflege mit der Lochauer Palliativbeauftragten Maria Mager vor Ort eine möglichst gute Lebensqualität bis zuletzt ermöglicht werden, selbstbestimmend und wertschätzend. Jedoch immer mit Blick auf die betreuenden Zu- und Angehörigen.

Gut besuchte Versammlung

Unter den Besuchern einer gut besuchten Generalversammlung waren auch der Obmann des Landesverbandes der Hauskrankenpflege, Wolfgang Rothmund, KPV-Obfrau Ursula Doringer aus Bregenz, KPV-Obmann des Verbandes Hohenweiler, Möggers und Eichenberg, Edgar Hagspiel, die Allgemeinmedizinerin Dr. Sylvia Stuckenberg oder die Gemeindevertreter Stephan Schnetzer und Mirko Palkovic.

Mitglied werden im Krankenpflegeverein

Um die zahlreichen Leistungen des Krankenpflegevereins in Anspruch nehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft notwendig. Denn neben den Förderungen aus dem Sozialfonds des Landes bzw. der Gemeinden, den Beiträgen der Krankenkassen bilden im Besonderen die Mitgliedsbeiträge, willkommene Spenden und großzügige Sponsoren die finanzielle Basis des Vereins.

Der jährliche Mitgliedbeitrag von 39 Euro gilt für alle in einem Haushalt lebenden Personen. Auch junge Familien sind im Krankenpflegeverein herzlich willkommen, denn eine „Pflegebedürftigkeit“ ist nicht vom Alter abhängig.