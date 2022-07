Pflegeheim Jesuheim Lochau: Der Rohbau beim Neubau „Haus Pfänder“ steht

Lochau. Das Neubauprojekt „Haus Pfänder“ im Ensemble des Pflegeheimes Jesuheim in Oberlochau nimmt Gestalt an. Der Rohbau steht, die Baumeisterarbeiten sind soweit abgeschlossen, dass mit dem Innenausbau des neuen Hauses begonnen werden konnte.

Im November letzten Jahres startete das Generalunternehmen unter der Patronanz des Architektur- und Planungsbüros Hermann Kaufmann mit dem Abbruch des alten, südseitigen Wohntrakts aus dem Jahre 1980, mit insgesamt 54 Zimmern für die Heimbewohner, den Aufenthaltsräumen auf den jeweiligen Stockwerken sowie einigen Schwesternzimmern. Im Vorfeld sind von dort 36 Bewohner ins eigens errichtete „Holzmodul-Container-Haus“, bestehend aus 43 Fertigmodulen aus der Zimmerei Michael Kaufmann in Reuthe, an die Pfänderstraße umgezogen.

In konventioneller Bauweise wurde in der Folge das neue „Haus Pfänder“ mit dem Erdgeschoss und dem 1. Stock für die ersten 36 Zimmer in diesem neuen Haus errichtet. Mit der Fertigstellung des Rohbaus konnte nun ein weiterer Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem präsentiert sich hier auf der linken Seite bereits der neue Verwaltungstrakt, auf der rechten Seite ersetzen auf vier Stockwerken in Zukunft schöne Aussichtsterrassen die bisherigen kleinen Terrassen bzw. Balkone vor den einzelnen Zimmern.