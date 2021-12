Pflegeheim Jesuheim Lochau: Abbruch und Neubau des „Haus Pfänder“

Lochau. Gut voran gehen die Arbeiten beim Projekt „Haus Pfänder NEU“ im Alten- und Pflegeheim Jesuheim in Oberlochau. Nach dem Umzug von 36 Bewohnern ins „Holzmodul-Container-Haus“, dem Abbruch und Wiederaufbau des Mitteltraktes wird nun das „Haus Pfänder“ abgerissen.

Auf der Südseite des Jesuheim-Stammhauses wird das in die Jahre gekommene „Haus Pfänder“ mit 54 Zimmern für 54 Bewohnerinnen und Bewohner durch einen neuen Wohntrakt mit 72 Zimmern für 72 Bewohnerinnen und Bewohner an der gleichen Stelle ersetzt. Seit rund einem Jahr laufen für dieses große Projekt die Arbeiten.

So sind Anfang Juni nach der Aufstellung von 43 Holzmodulen aus der Zimmerei Michael Kaufmann in Reuthe unterhalb des Haupthauses auf ehemaligen großen Parkplatz mit kleiner Aussichtsterrasse samt Trinkbrunnen und dem Vinzenzweg 36 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem alten Südtrakt (Haus Pfänder) ins neue „Übergangshaus“ umgezogen. Man hat sich hier inzwischen sehr gut eingelebt und ist von den neuen Zimmern und dem herrlichen Ausblick auf das Lochauer Ortszentrum und den Bodensee begeistert.

Abbruch und Wiederaufbau des Mitteltraktes

Ende Juni erfolgte dann der eigentliche Startschuss für das Neubauprojekt „Haus Pfänder“ mit dem Abriss des „Mitteltraktes“ mit dem ehemaligen Haupteingang, der Verwaltung, dem Festsaal/Speisesaal, dem Cafe, der Küche und dem Übergang in den Nordtrakt.

Das Küchenteam hat hier voraussichtlich bis zum Jahresende entsprechende Räumlichkeiten im Salvatorkolleg in Hörbranz bezogen und garantiert so eine durchgehende und reibungslose Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Jesuheims sowie des „Essens auf Rädern“ in Lochau.